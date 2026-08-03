Weniger Rabatt auf Elektroautos

Hersteller und Handel steckten die frei werdenden Mittel eher in die Verkaufsförderung für die Verbrennermodelle. Deren Rabatte seien innerhalb eines Monats um einen Prozentpunkt gestiegen. In der Folge wachse die Differenz beim Anschaffungspreis zwischen den meistverkauften Elektroautos und den beliebtesten Verbrennermodellen auf nunmehr 2.363 Euro. Noch im Dezember 2025 hatte der Preisunterschied gut 1.000 Euro weniger betragen./ceb/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 59,53 auf Lang & Schwarz (02. August 2026, 18:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -1,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Bil..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 461,25US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von +23,71 %/+60,66 % bedeutet.