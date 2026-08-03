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    Studie

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    Weniger Rabatt auf Elektroautos

    Für Sie zusammengefasst
    • CAR-Studie: Elektroauto-Rabatt im Juli 17,6 Prozent
    • Verbrenner erhalten im Schnitt 19,4 Prozent Rabatt
    • Preisdifferenz E-Auto zu Verbrenner nun 2.363 Euro
    Studie - Weniger Rabatt auf Elektroautos
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BOCHUM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Autoindustrie hat einer Studie zufolge im Juli die Preisnachlässe für Elektroautos erneut gekappt. Neuwagenkäufer können noch auf 17,6 Prozent Rabatt auf den Listenpreis rechnen, wie die regelmäßige Marktstudie des privaten Center Automotive Research (CAR) ergab. Bei Verbrennermodellen werde hingegen ein höherer durchschnittlicher Preisnachlass von 19,4 Prozent gewährt.

    CAR-Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer erklärt die Entwicklung aus dem derzeit günstigen Marktumfeld für Elektroautos. Sie seien wegen der hohen Spritpreise und staatlicher Förderprämien attraktiv und eroberten steigende Marktanteile. Eine zusätzliche Verkaufsförderung erscheine aus Sicht der Hersteller nicht notwendig.

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    Hersteller und Handel steckten die frei werdenden Mittel eher in die Verkaufsförderung für die Verbrennermodelle. Deren Rabatte seien innerhalb eines Monats um einen Prozentpunkt gestiegen. In der Folge wachse die Differenz beim Anschaffungspreis zwischen den meistverkauften Elektroautos und den beliebtesten Verbrennermodellen auf nunmehr 2.363 Euro. Noch im Dezember 2025 hatte der Preisunterschied gut 1.000 Euro weniger betragen./ceb/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 59,53 auf Lang & Schwarz (02. August 2026, 18:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -1,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Bil..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 461,25US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von +23,71 %/+60,66 % bedeutet.





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