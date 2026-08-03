Mehr als 10.000 Hektar Wald zerstört - Löschhubschrauberpiloten tot

ATHEN/MADRID/CARCASSONNE (dpa-AFX) - Die schweren Waldbrände in Griechenland haben zwei weitere Menschenleben gefordert. Nach Angaben der Behörden kamen am Sonntag der Pilot und der Copilot eines Löschhubschraubers ums Leben, der während eines Einsatzes westlich von Athen nach einem Zusammenstoß mit einem zweiten Helikopter abstürzte. Der Kampf gegen die Flammen dauert an. In Spanien hat sich die Lage dagegen deutlich entspannt, auch in Frankreich bleibt die Situation trotz einiger neuer Feuer stabil.

Mit dem Helikopter-Unglück stieg die Zahl der Todesopfer der Brände in Griechenland auf fünf. Bereits in der vergangenen Woche waren auf Kreta und auf der Halbinsel Peloponnes drei Feuerwehrleute ums Leben gekommen.