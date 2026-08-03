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    Ölpreise sinken nach Trumps abgesagtem Iran-Angriff deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise stürzen nach abgesagtem Iranangriff
    • Brent rutschte bis zu knapp zehn Prozent ab
    • Gespräche über Hormusöffnung und Atomprogramm geplant
    Ölpreise sinken nach Trumps abgesagtem Iran-Angriff deutlich
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind nach dem von US-Präsident Donald Trump abgesagten Angriff auf den Iran deutlich gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im Oktober rutschte in der Nacht auf Sonntag bis zu knapp zehn Prozent ab. Bis zum Morgen holte der Brent-Terminkontrakt einen Teil der Verluste wieder auf. Gegen 6 Uhr gab er sieben Prozent auf 83,60 Dollar nach. Am Wochenende hatte Trump den seinen Worten nach größten Angriff des US-Militärs "seit dem Zweiten Weltkrieg" vorerst abgesagt, um neuen Verhandlungen mit dem Iran eine Chance zu geben. Der Preis für Öl der US-Sorte WTI gab ebenfalls kräftig nach.

    US-Präsident Donald Trump will den seinen Worten nach größten Angriff des US-Militärs "seit dem Zweiten Weltkrieg" vorerst abgesagt haben, um neuen Verhandlungen mit dem Iran eine Chance zu geben. Die Gespräche sollen am Montagnachmittag stattfinden, wie Trump ankündigte. Es blieb zunächst unklar, wo die Verhandlungen geführt werden sollen, wie lange sie dauern dürften und wer genau daran beteiligt sein wird. Aus dem Iran gab es in der Nacht zunächst keine Bestätigung für geplante Gespräche.

    Besondere Bedeutung bei den Verhandlungen dürfte eine Regelung zur Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr haben. Zudem soll auch das umstrittene Atomprogramm des Irans Gegenstand der Gespräche sein. Die beiden Themenkomplexe dominierten auch schon vorherige Verhandlungsrunden, die in Pakistan und der Schweiz stattfanden.

    Trump hatte den nach seinen Angaben geplanten Großangriff in der Nacht zum Samstag unter Verweis auf Fortschritte bei den diplomatischen Bemühungen um ein Kriegsende vorerst abgesagt. Er sprach von den "Umrissen einer Einigung", die sich abzeichneten. Allerdings steht er mit dieser Darstellung allein auf weiter Flur, vom Tenor gleichlautende Äußerungen aus anderen Staaten der Region gibt es bislang nicht./DP/zb






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