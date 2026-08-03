Aktie kaufen oder verkaufen
Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Kim - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 821,45€. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.975,67 %.
Analysten und Kursziele für die Shell Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|4,00 Tsd.Euro
|+10.007,39 %
|-
|JPMORGAN
|36,00GBP
|+6,24 %
|02.07.2026
|UBS
|31,00GBP
|-8,52 %
|07.07.2026
|JEFFERIES
|0,00GBP
|-100,00 %
|07.07.2026
|JEFFERIES
|45,00GBP
|+32,80 %
|07.07.2026
|BERENBERG
|40,00GBP
|+18,04 %
|08.07.2026
|RBC
|4,00 Tsd.GBP
|+11.704,25 %
|14.07.2026
|RBC
|40,00GBP
|+18,04 %
|27.07.2026
|RBC
|40,00GBP
|+18,04 %
|30.07.2026
|UBS
|35,00GBP
|+3,29 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|45,00GBP
|+32,80 %
|30.07.2026
-2,10 %
+1,02 %
+15,87 %
+2,43 %
+27,07 %
+44,22 %
+129,28 %
+87,81 %
+99,09 %
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