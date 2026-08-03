Aktie kaufen oder verkaufen
Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Rational AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 877,60€. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,11 %.
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Analysten und Kursziele für die Rational Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|773,00EUR
|+13,72 %
|-
|BERENBERG
|835,00EUR
|+22,84 %
|01.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,05 Tsd.EUR
|+54,47 %
|01.07.2026
|RBC
|680,00EUR
|+0,04 %
|03.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,05 Tsd.EUR
|+54,47 %
|20.07.2026
0,00 %
+5,69 %
+5,45 %
+10,54 %
+1,43 %
+5,42 %
-26,79 %
+59,50 %
+1.642,95 %
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