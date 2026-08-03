Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 877,60€. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,11 %.