Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 1,66 Tsd.€. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +45,24 %.