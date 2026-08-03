Aktie kaufen oder verkaufen
Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: 472849734
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 1,66 Tsd.€. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +45,24 %.
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Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|1,35 Tsd.Euro
|+18,01 %
|-
|Barclays Capital
|2,00 Tsd.Euro
|+74,83 %
|-
|Berenberg Bank
|1,60 Tsd.Euro
|+39,86 %
|-
|Bernstein
|1,90 Tsd.Euro
|+66,08 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,80 Tsd.EUR
|+57,34 %
|-
|BARCLAYS
|2,00 Tsd.EUR
|+74,83 %
|02.07.2026
|JPMORGAN
|EUR
|+18,01 %
|03.07.2026
|UBS
|1,60 Tsd.EUR
|+39,86 %
|06.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,90 Tsd.EUR
|+66,08 %
|07.07.2026
|BERENBERG
|1,60 Tsd.EUR
|+39,86 %
|08.07.2026
|JEFFERIES
|1,30 Tsd.EUR
|+13,64 %
|09.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,90 Tsd.EUR
|+66,08 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|1,30 Tsd.EUR
|+13,64 %
|29.07.2026
+0,60 %
+10,21 %
+3,62 %
-15,51 %
-32,99 %
+333,36 %
+1.285,79 %
+1.739,72 %
+49.571,99 %
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