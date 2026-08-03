Aktie kaufen oder verkaufen
Rio Tinto Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Rick Bowmer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rio Tinto Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rio Tinto Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rio Tinto Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rio Tinto Aktie beträgt 85,92€. Die Rio Tinto Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,93 %.
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Analysten und Kursziele für die Rio Tinto Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|74,00GBP
|+2,52 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|74,00GBP
|+2,52 %
|-
|UBS
|73,00GBP
|+1,14 %
|06.07.2026
|BARCLAYS
|67,00GBP
|-7,17 %
|07.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|81,00GBP
|+12,22 %
|09.07.2026
|JPMORGAN
|82,00GBP
|+13,61 %
|09.07.2026
|UBS
|73,00GBP
|+1,14 %
|09.07.2026
|JEFFERIES
|77,00GBP
|+6,68 %
|14.07.2026
|RBC
|61,00GBP
|-15,49 %
|15.07.2026
|RBC
|63,00GBP
|-12,72 %
|15.07.2026
|BERENBERG
|81,00GBP
|+12,22 %
|15.07.2026
|UBS
|73,00GBP
|+1,14 %
|15.07.2026
|JPMORGAN
|82,00GBP
|+13,61 %
|27.07.2026
|RBC
|61,00GBP
|-15,49 %
|28.07.2026
|RBC
|61,00GBP
|-15,49 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|77,00GBP
|+6,68 %
|29.07.2026
|JPMORGAN
|81,00GBP
|+12,22 %
|29.07.2026
|JPMORGAN
|82,00GBP
|+13,61 %
|29.07.2026
|UBS
|73,00GBP
|+1,14 %
|29.07.2026
|BERENBERG
|86,00GBP
|+19,15 %
|29.07.2026
|RBC
|63,00GBP
|-12,72 %
|30.06.2026
-0,98 %
+2,69 %
+1,86 %
-1,25 %
+63,20 %
+42,86 %
+14,05 %
+188,62 %
+580,18 %
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