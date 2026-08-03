Aktie kaufen oder verkaufen
Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Uli Deck - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 38,00€. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,76 %.
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Analysten und Kursziele für die Renault Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|43,00Euro
|+57,02 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00EUR
|+27,81 %
|-
|BERENBERG
|34,00EUR
|+24,16 %
|01.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|28,00EUR
|+2,25 %
|01.07.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+13,20 %
|01.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00EUR
|+57,02 %
|29.07.2026
|JPMORGAN
|45,00EUR
|+64,32 %
|29.07.2026
|JPMORGAN
|45,00EUR
|+64,32 %
|30.07.2026
+1,66 %
+3,65 %
+4,40 %
-8,81 %
-16,14 %
-29,56 %
-16,88 %
-62,82 %
+11,58 %
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