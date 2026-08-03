Aktie kaufen oder verkaufen
RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 66,40€. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,92 %.
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Analysten und Kursziele für die RWE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|UBS
|-
|-
|-
|Analyst
|68,00Euro
|+18,72 %
|-
|Analyst
|65,00Euro
|+13,48 %
|-
|UBS
|66,00Euro
|+15,22 %
|-
|UBS
|66,00EUR
|+15,22 %
|07.07.2026
|JEFFERIES
|68,00EUR
|+18,72 %
|08.07.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+13,48 %
|08.07.2026
|RBC
|65,00EUR
|+13,48 %
|08.07.2026
|JEFFERIES
|68,00EUR
|+18,72 %
|14.07.2026
|UBS
|66,00EUR
|+15,22 %
|14.07.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+13,48 %
|20.07.2026
|BARCLAYS
|68,00EUR
|+18,72 %
|24.07.2026
|JEFFERIES
|68,00EUR
|+18,72 %
|28.07.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+13,48 %
|28.07.2026
|RBC
|65,00EUR
|+13,48 %
|28.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.07.2026
|BERENBERG
|68,00EUR
|+18,72 %
|30.06.2026
+0,45 %
-2,54 %
+0,58 %
-5,70 %
+59,64 %
+49,45 %
+89,29 %
+277,08 %
+202,60 %
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