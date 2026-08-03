Aktie kaufen oder verkaufen
SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die SAP Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 188,69€. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,67 %.
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Analysten und Kursziele für die SAP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|210,00Euro
|+32,08 %
|-
|JPMorgan
|175,00Euro
|+10,06 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|200,00EUR
|+25,79 %
|-
|JPMORGAN
|175,00EUR
|+10,06 %
|02.07.2026
|UBS
|164,00EUR
|+3,14 %
|12.07.2026
|JPMORGAN
|175,00EUR
|+10,06 %
|17.07.2026
|JEFFERIES
|210,00EUR
|+32,08 %
|23.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.07.2026
|JPMORGAN
|175,00EUR
|+10,06 %
|24.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|215,00EUR
|+35,22 %
|24.07.2026
|UBS
|164,00EUR
|+3,14 %
|24.07.2026
|JPMORGAN
|175,00EUR
|+10,06 %
|26.07.2026
|BERENBERG
|205,00EUR
|+28,93 %
|27.07.2026
|JEFFERIES
|210,00EUR
|+32,08 %
|28.07.2026
+0,03 %
+10,94 %
+11,68 %
+10,08 %
-35,09 %
+30,49 %
+31,45 %
+106,13 %
+993.900,00 %
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