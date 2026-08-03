SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die SAP Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 188,69€. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,67 %.