Aktie kaufen oder verkaufen
SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Alex Marc - Safran
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 380,87€. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,66 %.
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Analysten und Kursziele für die SAFRAN Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|330,00Euro
|-3,25 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|398,00EUR
|+16,68 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|410,00EUR
|+20,20 %
|08.07.2026
|JEFFERIES
|330,00EUR
|-3,25 %
|09.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|370,00EUR
|+8,47 %
|09.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|410,00EUR
|+20,20 %
|26.07.2026
|JEFFERIES
|330,00EUR
|-3,25 %
|28.07.2026
|BERENBERG
|355,00EUR
|+4,08 %
|28.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|410,00EUR
|+20,20 %
|28.07.2026
|JPMORGAN
|400,00EUR
|+17,27 %
|28.07.2026
|JPMORGAN
|430,00EUR
|+26,06 %
|28.07.2026
|RBC
|370,00EUR
|+8,47 %
|28.07.2026
|RBC
|400,00EUR
|+17,27 %
|28.07.2026
|BERENBERG
|400,00EUR
|+17,27 %
|29.07.2026
|BARCLAYS
|370,00EUR
|+8,47 %
|30.06.2026
+0,98 %
+1,86 %
-4,17 %
+22,47 %
+19,59 %
+133,01 %
+206,56 %
+456,39 %
-2,65 %
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