SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 380,87€. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,66 %.