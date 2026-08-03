Aktie kaufen oder verkaufen
STMicroelectronics Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: STMicroelectronics
Aktuelle Analystenmeinungen zur STMicroelectronics Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die STMicroelectronics Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der STMicroelectronics Aktie beträgt 75,00€. Die STMicroelectronics Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +60,77 %.
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Analysten und Kursziele für die STMicroelectronics Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|68,00Euro
|+45,77 %
|-
|Analyst
|82,00Euro
|+75,78 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|+50,05 %
|-
|UBS
|80,00EUR
|+71,49 %
|01.07.2026
|JEFFERIES
|82,00EUR
|+75,78 %
|14.07.2026
|JEFFERIES
|68,00EUR
|+45,77 %
|23.07.2026
|JEFFERIES
|82,00EUR
|+75,78 %
|23.07.2026
|BERENBERG
|68,00EUR
|+45,77 %
|27.07.2026
+1,15 %
-1,16 %
-23,03 %
-3,16 %
+111,69 %
-2,97 %
+32,18 %
+648,79 %
+216,84 %
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