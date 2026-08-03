STMicroelectronics Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur STMicroelectronics Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die STMicroelectronics Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der STMicroelectronics Aktie beträgt 75,00€. Die STMicroelectronics Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +60,77 %.