Aktie kaufen oder verkaufen
Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Schneider Electric GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Schneider Electric Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 323,81€. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,46 %.
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Analysten und Kursziele für die Schneider Electric Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|320,00Euro
|+10,15 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|300,00EUR
|+3,26 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|320,00EUR
|+10,15 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|321,00EUR
|+10,49 %
|01.07.2026
|RBC
|320,00EUR
|+10,15 %
|03.07.2026
|BARCLAYS
|350,00EUR
|+20,47 %
|06.07.2026
|UBS
|310,00EUR
|+6,70 %
|06.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|07.07.2026
|JPMORGAN
|335,00EUR
|+15,31 %
|08.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|310,00EUR
|+6,70 %
|13.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|330,00EUR
|+13,59 %
|30.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|310,00EUR
|+6,70 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|335,00EUR
|+15,31 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|345,00EUR
|+18,75 %
|30.07.2026
|RBC
|320,00EUR
|+10,15 %
|30.07.2026
|RBC
|320,00EUR
|+10,15 %
|30.07.2026
|UBS
|335,00EUR
|+15,31 %
|30.07.2026
+1,19 %
+9,26 %
+5,70 %
+9,24 %
+33,70 %
+82,10 %
+106,55 %
+417,82 %
+720,06 %
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