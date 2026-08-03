Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 94,73€. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,89 %.