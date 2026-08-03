Aktie kaufen oder verkaufen
Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 94,73€. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,89 %.
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Analysten und Kursziele für die Sanofi Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+33,95 %
|02.07.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+27,25 %
|05.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|84,00EUR
|+12,52 %
|06.07.2026
|UBS
|88,00EUR
|+17,88 %
|10.07.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+27,25 %
|20.07.2026
|BERENBERG
|105,00EUR
|+40,65 %
|21.07.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+27,25 %
|24.07.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+27,25 %
|30.07.2026
|UBS
|78,00EUR
|+4,48 %
|30.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|107,00EUR
|+43,33 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+33,95 %
|30.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|31.07.2026
+0,16 %
-1,30 %
0,00 %
-5,95 %
-6,95 %
-19,81 %
-8,86 %
+7,08 %
+94,73 %
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