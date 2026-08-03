Aktie kaufen oder verkaufen
Vinci Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vinci Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vinci Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vinci Aktie beträgt 143,33€. Die Vinci Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,82 %.
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Analysten und Kursziele für die Vinci Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|142,00Euro
|+14,75 %
|-
|Analyst
|145,00Euro
|+17,17 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|137,00EUR
|+10,71 %
|-
|JPMORGAN
|139,00EUR
|+12,32 %
|03.07.2026
|JEFFERIES
|142,00EUR
|+14,75 %
|05.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|163,00EUR
|+31,72 %
|13.07.2026
|JEFFERIES
|142,00EUR
|+14,75 %
|16.07.2026
|RBC
|145,00EUR
|+17,17 %
|16.07.2026
|JPMORGAN
|139,00EUR
|+12,32 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|142,00EUR
|+14,75 %
|29.07.2026
|RBC
|145,00EUR
|+17,17 %
|29.07.2026
|JPMORGAN
|139,00EUR
|+12,32 %
|30.07.2026
+0,90 %
+1,27 %
-3,79 %
-4,61 %
+2,93 %
+20,15 %
+35,99 %
+87,86 %
+70,34 %
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