Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 271,64€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,14 %.