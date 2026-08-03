Aktie kaufen oder verkaufen
Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Sartorius
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 271,64€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,14 %.
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Analysten und Kursziele für die Sartorius Vz. Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|284,00Euro
|+28,74 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|284,00EUR
|+28,74 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|284,00EUR
|+28,74 %
|-
|BERENBERG
|270,00EUR
|+22,39 %
|09.07.2026
|UBS
|240,00EUR
|+8,79 %
|10.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|284,00EUR
|+28,74 %
|21.07.2026
|RBC
|220,00EUR
|-0,27 %
|23.07.2026
|BERENBERG
|270,00EUR
|+22,39 %
|23.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|284,00EUR
|+28,74 %
|23.07.2026
|JPMORGAN
|295,00EUR
|+33,73 %
|23.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|273,00EUR
|+23,75 %
|29.07.2026
+0,82 %
-0,90 %
-5,50 %
+1,15 %
+19,79 %
-38,84 %
-57,85 %
+214,87 %
+1.844.066,67 %
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