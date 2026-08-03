Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salzgitter Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 63,40€. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,86 %.