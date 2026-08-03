Aktie kaufen oder verkaufen
Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salzgitter Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 63,40€. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,86 %.
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Analysten und Kursziele für die Salzgitter Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|55,00Euro
|+5,72 %
|-
|Analyst
|66,00Euro
|+26,86 %
|-
|Analyst
|66,00Euro
|+26,86 %
|-
|JPMorgan
|65,00Euro
|+24,94 %
|-
|JPMorgan
|65,00Euro
|+24,94 %
|-
|JEFFERIES
|55,00EUR
|+5,72 %
|09.07.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+24,94 %
|09.07.2026
|JEFFERIES
|66,00EUR
|+26,86 %
|13.07.2026
|JEFFERIES
|66,00EUR
|+26,86 %
|17.07.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+24,94 %
|19.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|20.07.2026
+1,45 %
-5,76 %
+6,94 %
+9,12 %
+128,62 %
+73,74 %
+62,53 %
+96,80 %
+8.641,67 %
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