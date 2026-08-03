Aktie kaufen oder verkaufen
TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 84,45€. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,86 %.
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Analysten und Kursziele für die TotalEnergies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|83,00EUR
|+9,93 %
|02.07.2026
|BERENBERG
|78,00EUR
|+3,31 %
|16.07.2026
|JEFFERIES
|93,00EUR
|+23,18 %
|16.07.2026
|RBC
|85,00EUR
|+12,58 %
|16.07.2026
|UBS
|83,00EUR
|+9,93 %
|16.07.2026
|JEFFERIES
|88,00EUR
|+16,56 %
|17.07.2026
|RBC
|85,00EUR
|+12,58 %
|20.07.2026
|JEFFERIES
|88,00EUR
|+16,56 %
|23.07.2026
|RBC
|85,00EUR
|+12,58 %
|23.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.07.2026
|BERENBERG
|78,00EUR
|+3,31 %
|27.07.2026
|JPMORGAN
|83,00EUR
|+9,93 %
|31.07.2026
-1,16 %
+0,48 %
+11,57 %
-5,54 %
+45,59 %
+40,54 %
+104,98 %
+107,05 %
+573,60 %
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