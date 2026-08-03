Aktie kaufen oder verkaufen
UmweltBank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur UmweltBank Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die UmweltBank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UmweltBank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UmweltBank Aktie beträgt 8,00€. Die UmweltBank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +106,19 %.
Analysten und Kursziele für die UmweltBank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|GBC
|-
|-
|-
|Analyst
|7,00Euro
|+80,41 %
|-
|Analyst
|8,00Euro
|+106,19 %
|-
|GBC
|9,00Euro
|+131,96 %
|-
+2,06 %
+1,28 %
+8,49 %
+2,86 %
-23,85 %
-62,64 %
-77,67 %
+120,00 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte