Aktie kaufen oder verkaufen
United Parcel Service Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Oleksandr - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die United Parcel Service Registered (B) Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die United Parcel Service Registered (B) Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service Registered (B) Aktie beträgt 123,00€. Die United Parcel Service Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,02 %.
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Analysten und Kursziele für die United Parcel Service Registered (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|115,00US-Dollar
|+10,34 %
|-
|Bernstein
|133,00US-Dollar
|+27,61 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|133,00USD
|+27,61 %
|24.07.2026
|JPMORGAN
|115,00USD
|+10,34 %
|28.07.2026
|JPMORGAN
|118,00USD
|+13,22 %
|28.07.2026
|UBS
|124,00USD
|+18,98 %
|28.07.2026
+0,82 %
-10,28 %
-5,47 %
-0,96 %
+22,59 %
-45,54 %
-44,14 %
-6,16 %
+32,51 %
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