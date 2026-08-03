United Parcel Service Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die United Parcel Service Registered (B) Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die United Parcel Service Registered (B) Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service Registered (B) Aktie beträgt 123,00€. Die United Parcel Service Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,02 %.