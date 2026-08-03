Volvo Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Volvo Registered (B) Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Volvo Registered (B) Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Volvo Registered (B) Aktie beträgt 61,95€. Die Volvo Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +84,96 %.