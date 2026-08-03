Aktie kaufen oder verkaufen
Volvo Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: BGStock72 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Volvo Registered (B) Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Volvo Registered (B) Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Volvo Registered (B) Aktie beträgt 61,95€. Die Volvo Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +84,96 %.
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Analysten und Kursziele für die Volvo Registered (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|360,00Euro
|+974,79 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|321,00SEK
|-12,62 %
|-
|RBC
|360,00SEK
|-2,01 %
|03.07.2026
|UBS
|395,00SEK
|+7,52 %
|06.07.2026
|BARCLAYS
|290,00SEK
|-21,06 %
|07.07.2026
|RBC
|360,00SEK
|-2,01 %
|17.07.2026
|JEFFERIES
|365,00SEK
|-0,64 %
|17.07.2026
|JPMORGAN
|360,00SEK
|-2,01 %
|17.07.2026
|RBC
|360,00SEK
|-2,01 %
|20.07.2026
|UBS
|395,00SEK
|+7,52 %
|20.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|320,00SEK
|-12,89 %
|27.07.2026
+0,66 %
+3,27 %
+11,00 %
+11,33 %
+38,41 %
+70,48 %
+68,24 %
+263,88 %
+55,96 %
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