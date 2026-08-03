Vossloh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vossloh Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vossloh Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh Aktie beträgt 77,57€. Die Vossloh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,15 %.