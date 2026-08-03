Aktie kaufen oder verkaufen
Vossloh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vossloh Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vossloh Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh Aktie beträgt 77,57€. Die Vossloh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,15 %.
Analysten und Kursziele für die Vossloh Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
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|-
|Warburg Research
|65,00Euro
|+10,73 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|87,00EUR
|+48,21 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|87,00EUR
|+48,21 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|87,00EUR
|+48,21 %
|-
|JEFFERIES
|76,00EUR
|+29,47 %
|14.07.2026
|JEFFERIES
|76,00EUR
|+29,47 %
|23.07.2026
|WARBURG RESEARCH
|65,00EUR
|+10,73 %
|27.07.2026
+1,20 %
+0,08 %
-10,43 %
-21,58 %
-30,21 %
+45,04 %
+37,15 %
+9,76 %
+10.824,21 %
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