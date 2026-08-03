AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.

20 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 187,42€. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,44 %.