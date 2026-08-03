Aktie kaufen oder verkaufen
AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Caro | Sorge - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.
20 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 187,42€. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,44 %.
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Analysten und Kursziele für die AstraZeneca Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-9,39 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-9,39 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-9,39 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|163,00GBP
|+28,43 %
|01.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|189,00GBP
|+48,92 %
|03.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|185,00GBP
|+45,76 %
|09.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|189,00GBP
|+48,92 %
|09.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|163,00GBP
|+28,43 %
|09.07.2026
|JEFFERIES
|175,00GBP
|+37,88 %
|09.07.2026
|JEFFERIES
|180,00GBP
|+41,82 %
|09.07.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+26,07 %
|09.07.2026
|BERENBERG
|160,00GBP
|+26,07 %
|10.07.2026
|UBS
|176,00GBP
|+38,67 %
|10.07.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-9,39 %
|13.07.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+26,07 %
|14.07.2026
|JEFFERIES
|175,00GBP
|+37,88 %
|21.07.2026
|JPMORGAN
|123,00GBP
|-3,09 %
|21.07.2026
|BERENBERG
|160,00GBP
|+26,07 %
|27.07.2026
|JEFFERIES
|175,00GBP
|+37,88 %
|27.07.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+26,07 %
|27.07.2026
|UBS
|176,00GBP
|+38,67 %
|27.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|202,00GBP
|+59,16 %
|28.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|160,00GBP
|+26,07 %
|28.07.2026
-6,22 %
-9,97 %
-19,44 %
-13,33 %
+15,11 %
+15,52 %
+53,49 %
+146,01 %
+547,41 %
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