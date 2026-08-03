Aktie kaufen oder verkaufen
SILTRONIC AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Adobe Stock
Aktuelle Analystenmeinungen zur SILTRONIC AG Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SILTRONIC AG Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SILTRONIC AG Aktie beträgt 103,50€. Die SILTRONIC AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,72 %.
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Analysten und Kursziele für die SILTRONIC AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|100,00Euro
|+29,20 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+29,20 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|30.07.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+29,20 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|114,00EUR
|+47,29 %
|30.07.2026
+2,15 %
-4,54 %
-5,73 %
+0,76 %
+114,19 %
-1,72 %
-43,00 %
+411,86 %
+102,98 %
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