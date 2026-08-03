SILTRONIC AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SILTRONIC AG Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SILTRONIC AG Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SILTRONIC AG Aktie beträgt 103,50€. Die SILTRONIC AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,72 %.