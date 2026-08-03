Aktie kaufen oder verkaufen
Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Symrise
Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Symrise Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 95,60€. Die Symrise Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,44 %.
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Analysten und Kursziele für die Symrise Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Bernstein
|99,00Euro
|+10,22 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+11,33 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|21.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|99,00EUR
|+10,22 %
|21.07.2026
|JEFFERIES
|80,00EUR
|-10,93 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+11,33 %
|31.07.2026
-0,96 %
+1,90 %
-1,64 %
+18,17 %
+7,99 %
-5,46 %
-28,47 %
+41,17 %
+424,75 %
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