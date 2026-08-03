Aktie kaufen oder verkaufen
Ryanair Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Thomas Banneyer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ryanair Holdings Aktie im Überblick.
20 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Ryanair Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ryanair Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ryanair Holdings Aktie beträgt 30,35€. Die Ryanair Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,92 %.
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Analysten und Kursziele für die Ryanair Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|29,00Euro
|+15,54 %
|-
|Bernstein
|30,00Euro
|+19,52 %
|-
|Bernstein
|32,00Euro
|+27,49 %
|-
|Deutsche Bank
|30,00Euro
|+19,52 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|28,00EUR
|+11,55 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00EUR
|+19,52 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00EUR
|+19,52 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|32,00EUR
|+27,49 %
|03.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|28,00EUR
|+11,55 %
|06.07.2026
|BARCLAYS
|30,00EUR
|+19,52 %
|07.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|32,00EUR
|+27,49 %
|07.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|32,00EUR
|+27,49 %
|15.07.2026
|RBC
|-
|-
|16.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|30,00EUR
|+19,52 %
|20.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|32,00EUR
|+27,49 %
|20.07.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|+27,49 %
|20.07.2026
|JPMORGAN
|33,00EUR
|+31,47 %
|20.07.2026
|RBC
|29,00EUR
|+15,54 %
|20.07.2026
|UBS
|30,00EUR
|+19,52 %
|20.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|30,00EUR
|+19,52 %
|21.07.2026
|RBC
|28,00EUR
|+11,55 %
|21.07.2026
+1,75 %
+2,08 %
-9,58 %
+9,73 %
-1,58 %
+59,14 %
+49,37 %
+109,51 %
+401,70 %
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