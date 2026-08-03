Gerresheimer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Gerresheimer Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Gerresheimer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Gerresheimer Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer Aktie beträgt 25,50€. Die Gerresheimer Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,78 %.