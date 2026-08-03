Aktie kaufen oder verkaufen
Gerresheimer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Gerresheimer Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Gerresheimer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Gerresheimer Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer Aktie beträgt 25,50€. Die Gerresheimer Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,78 %.
Analysten und Kursziele für die Gerresheimer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Bernstein
|28,00Euro
|+1,27 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00EUR
|+1,27 %
|01.07.2026
|UBS
|12,00EUR
|-56,60 %
|24.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00EUR
|+1,27 %
|29.07.2026
|UBS
|12,00EUR
|-56,60 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|26,00EUR
|-5,97 %
|29.07.2026
|JPMORGAN
|46,00EUR
|+66,37 %
|29.07.2026
|BERENBERG
|24,00EUR
|-13,20 %
|30.06.2026
-1,67 %
+5,38 %
-1,35 %
+14,49 %
-34,51 %
-73,53 %
-68,30 %
-63,35 %
-38,32 %
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