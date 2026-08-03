Aktie kaufen oder verkaufen
Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Iberdrola Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 18,92€. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,75 %.
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Analysten und Kursziele für die Iberdrola Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|19,00Euro
|-8,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|-13,17 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|-13,17 %
|-
|JPMORGAN
|18,00EUR
|-13,17 %
|14.07.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|-13,17 %
|20.07.2026
|RBC
|20,00EUR
|-3,52 %
|21.07.2026
|JEFFERIES
|19,00EUR
|-8,35 %
|21.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.07.2026
|RBC
|20,00EUR
|-3,52 %
|22.07.2026
|JEFFERIES
|19,00EUR
|-8,35 %
|22.07.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|-13,17 %
|22.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|20,00EUR
|-3,52 %
|27.07.2026
|BERENBERG
|20,00EUR
|-3,52 %
|29.06.2026
-0,77 %
-2,76 %
-4,67 %
+1,02 %
+36,28 %
+91,18 %
+104,32 %
+329,08 %
+1.308,37 %
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