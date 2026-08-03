SMA Solar Technology Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SMA Solar Technology Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SMA Solar Technology Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar Technology Aktie beträgt 80,63€. Die SMA Solar Technology Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +49,65 %.