Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 92,92€. Die Nestle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,41 %.