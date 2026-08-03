Aktie kaufen oder verkaufen
Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: wolterke - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 92,92€. Die Nestle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,41 %.
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Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|99,00Euro
|+13,38 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|82,00CHF
|+0,68 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|82,00CHF
|+0,68 %
|-
|BARCLAYS
|87,00CHF
|+6,82 %
|06.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.07.2026
|JEFFERIES
|99,00CHF
|+21,55 %
|21.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-9,14 %
|23.07.2026
|RBC
|84,00CHF
|+3,14 %
|23.07.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+10,50 %
|23.07.2026
|JEFFERIES
|99,00CHF
|+21,55 %
|23.07.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+10,50 %
|27.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-9,14 %
|30.07.2026
-0,80 %
-0,37 %
-6,00 %
+0,54 %
+14,35 %
-22,39 %
-18,74 %
+23,58 %
+5.957,69 %
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