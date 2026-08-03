Aktie kaufen oder verkaufen
E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Mona Wenisch - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die E.ON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 18,20€. Die E.ON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,08 %.
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Analysten und Kursziele für die E.ON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|17,00EUR
|-9,47 %
|02.07.2026
|RBC
|19,00EUR
|+1,18 %
|08.07.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|-9,47 %
|20.07.2026
|JPMORGAN
|21,00EUR
|+11,84 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|-9,47 %
|30.07.2026
+1,71 %
-1,70 %
+4,02 %
+1,70 %
+18,97 %
+70,04 %
+83,73 %
+128,63 %
+1.274,01 %
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