Aktie kaufen oder verkaufen
Advanced Blockchain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Advanced Blockchain Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Advanced Blockchain Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Advanced Blockchain Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Advanced Blockchain Aktie beträgt 2,00€. Die Advanced Blockchain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +56,37 %.
Analysten und Kursziele für die Advanced Blockchain Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|GBC
|-
|-
|-
|GBC
|2,00Euro
|+56,37 %
|-
+4,52 %
+14,00 %
-5,52 %
-21,02 %
-47,38 %
-51,32 %
-90,85 %
-41,74 %
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