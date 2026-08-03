Advanced Blockchain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Advanced Blockchain Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Advanced Blockchain Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Advanced Blockchain Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Advanced Blockchain Aktie beträgt 2,00€. Die Advanced Blockchain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +56,37 %.