Aktie kaufen oder verkaufen
NanoRepro Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur NanoRepro Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die NanoRepro Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NanoRepro Aktie mit kaufen ein.
Analysten und Kursziele für die NanoRepro Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Matthias Greiffenberger
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
+1,85 %
-14,61 %
-6,03 %
+25,93 %
+17,61 %
-16,89 %
-69,19 %
+93,55 %
-82,25 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte