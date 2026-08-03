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    AEVIS VICTORIA (AEVS.SW): MRH CH wächst – H1 2026 übertrifft Hotelmarkt

    Trotz Gegenwind im Schweizer Hotelmarkt behauptet sich MRH Switzerland AG mit leichtem Umsatzwachstum, steigenden Zimmerpreisen und solider Profitabilität im ersten Halbjahr 2026.

    AEVIS VICTORIA (AEVS.SW): MRH CH wächst – H1 2026 übertrifft Hotelmarkt
    Foto: adobe.stock.com
    • MRH Switzerland AG erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen konsolidierten Umsatz von CHF 104.9 Mio., was einen Zuwachs von 1.0% gegenüber dem Vorjahr bedeutet, während der Schweizer Hotelmarkt insgesamt leicht rückläufig war.
    • Der durchschnittliche Zimmerpreis (ADR) stieg um 2.8% auf CHF 651; der Revenue per Available Room (RevPAR) kletterte um 3.2% auf CHF 354; die Auslastung blieb nahezu stabil bei 54.3% (54.1% im Vorjahr).
    • Umsatz im Übernachtungsgeschäft betrug CHF 61.5 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 60.9 Mio.), Gastronomie-Umsatz CHF 38.0 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 37.7 Mio.).
    • Laut vorläufigen BFS-Daten verzeichnete die Schweizer Hotellerie von Januar bis Mai 2026 16.2 Mio. Übernachtungen (-0.3% yoy); Juni 2026 zeigte einen Rückgang von 2.2% und ausländische Nachfrage ging um 4.6% zurück, insgesamt wird für H1 2026 ein Rückgang von ca. 0.7% erwartet.
    • Die EBITDAR-Marge dürfte im Wesentlichen stabil bleiben, gemessen am hohen Vorjahresniveau von 26.1% im ersten Halbjahr; die Gastronomie-Marge stieg auf 16.6% (H1 2025: 15.1%), unterstützt durch verbessertes Kostenmanagement.
    • Ausblick: MRH setzt nach dem Investitionszyklus die bewährte Strategie mit Fokus auf Ertragsqualität, Preisdisziplin und operative Leistungssteigerung fort; profitiert von der Komplementarität zwischen dem AEVIS-Portfolio und Michel Reybier Hospitality; zuversichtlich für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2026; Beobachtung internationaler Nachfrage, geopolitischer Volatilität und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.

    Der Kurs von AEVIS VICTORIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,37 % im Plus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,700EUR das entspricht einem Plus von +0,37 % seit der Veröffentlichung.


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    ISIN:CH0478634105WKN:A2PLW7
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