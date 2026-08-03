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    DAX-FLASH

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    Auf Kurs zum Rekordhoch - Sinkende Ölpreise stützen

    Für Sie zusammengefasst
    • Stark gefallene Ölpreise könnten Dax stützen
    • Sinkende Ölpreise verringern Inflationsängste
    • Unternehmenszahlen und KI-Erholung hoben Kurse
    DAX-FLASH - Auf Kurs zum Rekordhoch - Sinkende Ölpreise stützen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Stark gesunkene Ölpreise könnten den Dax am Montag zum Handelsstart auf ein weiteres Rekordhoch hieven. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Handelsbeginn ein Prozent höher auf 25.895 Punkten und damit nur wenige Zähler unter dem bisherigen Rekordstand von 25.900 Zählern Anfang Juli.

    Mitte Juli war der Dax bis auf rund 24.650 Punkte zurückgefallen, nachdem die Vereinigten Staaten den Iran wieder verstärkt angegriffen hatten und der Ölpreis der Nordseesorte Brent zeitweise wieder über die Marke von 100 Dollar gestiegen war. Da US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Wochenauftakt kräftig nach. Dadurch schwinden Inflationsängste und auch Sorgen vor steigenden Leitzinsen.

    Bislang mehrheitlich positiv aufgenommene Unternehmenszahlen in der Berichtssaison sowie eine weltweite Erholung von KI-Aktien hatten bereits Ende der vergangenen Woche die Kurse angetrieben, bis zum Rekordhoch hatten dem Dax weniger als zehn Punkte gefehlt, ehe ihm die Puste ausging. In Asien legten zum Wochenstart die Indizes nach der Rally am Freitag allerdings wieder den Rückwärtsgang ein./ajx/jha/






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