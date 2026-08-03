Stabilus SE: EBIT-Marge Q3 2026 gestiegen trotz Umsatzrückgang; Fabreeka/Tech verkauft; Nettoverschuldung reduziert
Trotz Gegenwind im Automotive-Sektor stärkt das Unternehmen mit robustem Industriegeschäft, Portfoliofokus und neuer Robotik-Partnerschaft seine Basis für profitables Wachstum.
Foto: Stabilus SE
- Umsatz im Q3 GJ2026 betrug 299,5 Mio. €, organischer Rückgang 4,4%; Industriegeschäft wächst organisch ca. 8%, Automotive-Geschäft bleibt deutlich rückläufig.
- Bereinigtes EBIT im Q3 GJ2026: 32,2 Mio. €, bereinigte EBIT-Marge 10,8% (plus 30 Basispunkte gegenüber Q3 GJ2025).
- Periodenergebnis Q3 GJ2026: 51,4 Mio. €, maßgeblich getrieben durch einen Veräußerungsgewinn von 44,4 Mio. € aus dem Verkauf von Fabreeka und Tech Products.
- Verkauf von Fabreeka und Tech Products wurde am 23. Juni 2026 vollzogen; Nettomittelzufluss 79,2 Mio. €, Veräußerungsgewinn 44,4 Mio. €; Nettoverschuldungsgrad per 30.06.2026 2,77x; Ziel: Nettoverschuldung unter 2,0x; Covenant-Spielraum bis FY2027/2028.
- Strategische Partnerschaft mit Synapticon zur Entwicklung integrierter Aktuatoren für humanoide Roboter; Produktion in Europa ab 2027, Großserienstart in Nordamerika ab 2028.
- Prognose für das Geschäftsjahr 2026 konkretisiert: Umsatz ca. 1,15 Mrd. €, bereinigte EBIT-Marge ca. 10%, bereinigter FCF ca. 90 Mio. € (im Rahmen der ursprünglichen Bandbreiten von 1,1–1,3 Mrd €, 10–12%, 80–110 Mio €).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M GJ2026, bei Stabilus ist am 03.08.2026.
Der Kurs von Stabilus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,560EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,55 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,610EUR das entspricht einem Plus von +0,34 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.345,23PKT (-0,79 %).
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