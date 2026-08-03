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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 32 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 32 / 2026
    Foto: radub85 - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 32 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im August 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 32 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Citigroup
    		+2,72 % 03.08.
    Blackstone
    		+3,03 % 03.08.
    Omega Healthcare Investors
    		+6,85 % 03.08.
    Kinder Morgan Registered (P)
    		+4,28 % 03.08.
    ONEOK
    		+5,09 % 03.08.
    Ameriprise Financial
    		+1,27 % 03.08.
    NVE
    		+5,18 % 03.08.
    NRG Energy
    		+1,35 % 03.08.
    FT
    		+10,37 % 03.08.
    Aon Registered (A)
    		+0,82 % 03.08.
    Equitable Holdings
    		+2,11 % 03.08.
    Banco BBVA Argentina
    		+1,28 % 03.08.
    Five Star Bancorp
    		+2,61 % 03.08.
    Hanmi Financial
    		+4,46 % 03.08.
    Pinnacle West Capital
    		+3,94 % 03.08.
    Carriage Services
    		+1,05 % 03.08.
    Evertec
    		+0,59 % 03.08.
    Dorchester Minerals
    		+9,78 % 03.08.
    Delek Logistics Partners
    		+10,29 % 03.08.
    Sensient Technologies
    		+1,79 % 03.08.
    Mid Penn Bancorp
    		+2,84 % 03.08.
    Delek US Holdings (New)
    		+5,07 % 03.08.
    Sierra Bancorp
    		+3,48 % 03.08.
    CrossAmerica Partners
    		+9,33 % 03.08.
    Plumas Bancorp
    		+2,80 % 03.08.
    Westamerica Bancorporation
    		+3,72 % 03.08.
    East West Bancorp
    		+2,47 % 03.08.
    Hingham Institution for Savings
    		+1,21 % 03.08.
    PNM Resources
    		+2,90 % 03.08.
    MSC Income Fund
    		- 03.08.
    Lazard Registeted
    		+4,17 % 03.08.
    Ameriserv Financial
    		+4,34 % 03.08.
    Home Bancorp
    		+2,20 % 03.08.
    Naturgy Energy Group
    		+4,76 % 03.08.
    The Hartford Financial Services Group Depositary Shs (G)
    		- 03.08.
    Peoples Bancorp
    		+5,48 % 03.08.
    TGS
    		+7,25 % 03.08.
    Citizens & Northern
    		+5,74 % 03.08.
    Bank OZK Perp Pfd (A)
    		- 03.08.
    RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund 4.75 % Cum Red Perp Pfd (B)
    		+5,95 % 03.08.
    Eagle Financial Services
    		+2,81 % 03.08.
    Itau Unibanco Holding
    		+6,90 % 04.08.
    Metlife
    		+2,85 % 04.08.
    Las Vegas Sands
    		+2,11 % 04.08.
    Archrock
    		+3,21 % 04.08.
    Capital Clean Energy Carriers
    		+3,60 % 04.08.
    MTY Food Group
    		+3,27 % 04.08.
    Banner
    		+3,06 % 04.08.
    Independent Bank Michigan
    		+3,27 % 04.08.
    1st Source
    		+2,51 % 04.08.
    Byline Bancorp
    		+1,49 % 04.08.
    Orrstown Financial Services
    		+3,27 % 04.08.
    Amalgamated Financial
    		+1,86 % 04.08.
    First Interstate Bancsystem Registered (A)
    		+6,23 % 04.08.
    MainStreet Bancshares
    		+2,19 % 04.08.
    Suburban Propane Partners L P
    		+6,57 % 04.08.
    United Corporations
    		+12,94 % 04.08.
    First Community
    		+2,45 % 04.08.
    Civista Bancshares
    		+3,23 % 04.08.
    Nordea Bank Abp
    		+13,67 % 05.08.
    EQT
    		+1,21 % 05.08.
    Saratoga Investment
    		+13,61 % 05.08.
    Armstrong World Industries
    		+0,75 % 05.08.
    Synchrony Financial
    		+1,75 % 05.08.
    Colony Bankcorp
    		+2,85 % 05.08.
    Idacorp
    		+2,87 % 05.08.
    Banco Bradesco
    		+7,39 % 05.08.
    Univest Financial Corporation
    		+2,93 % 05.08.
    John Marshall Bancorp
    		+1,59 % 05.08.
    West Bancorp
    		+4,88 % 05.08.
    NB Bancorp
    		- 05.08.
    MGIC Investment
    		+2,11 % 05.08.
    Huntington Bancshares Depositary Shs (L)
    		- 05.08.
    Heritage Financial Corporation
    		+4,08 % 05.08.
    Old National Bancorp Depositary Shs (A)
    		- 05.08.
    Old National Bancorp Depositary Shs (C)
    		- 05.08.
    Dynagas LNG Partners LP 9 % Cum Red Pfd Registered Units (A)
    		- 05.08.
    Rolls-Royce Holdings
    		+1,24 % 06.08.
    Unilever
    		+3,59 % 06.08.
    AstraZeneca
    		+2,13 % 06.08.
    ArcelorMittal
    		+1,57 % 06.08.
    Reckitt Benckiser Group
    		+7,92 % 06.08.
    Barclays
    		+2,60 % 06.08.
    Standard Chartered
    		+2,43 % 06.08.
    RELX
    		+1,63 % 06.08.
    Silicon Motion Technology Corporation
    		+1,16 % 06.08.
    D.R. Horton
    		+1,11 % 06.08.
    Schroders
    		+5,63 % 06.08.
    Informa
    		+2,51 % 06.08.
    RingCentral Registered (A)
    		- 06.08.
    Octopus AIM VCT
    		+15,78 % 06.08.
    Barclays
    		+2,60 % 06.08.
    KB Home
    		+1,68 % 06.08.
    Telecom Plus
    		+4,47 % 06.08.
    Segro (REIT)
    		+4,35 % 06.08.
    Weatherford International
    		+1,70 % 06.08.
    Helios Towers
    		- 06.08.
    Eagle Bancorp
    		+2,57 % 06.08.
    Betterware de Mexico SAPI de CV
    		+9,44 % 06.08.
    Albion Enterprise VCT
    		+16,19 % 06.08.
    Wintrust Financial
    		+1,62 % 06.08.
    Northern 2 VCT
    		+5,32 % 06.08.
    TriMas
    		+0,59 % 06.08.
    Hope Bancorp
    		+5,30 % 06.08.
    Northern 3 VCT
    		+4,98 % 06.08.
    Northern Venture Trust
    		+5,59 % 06.08.
    RELX
    		+1,63 % 06.08.
    Foxtons Group
    		+2,15 % 06.08.
    Brookfield Real Assets Income Fund of Benef. Interest
    		+10,75 % 06.08.
    Bank Of Marin Bancorp
    		+4,22 % 06.08.
    Black Stone Minerals
    		+9,84 % 06.08.
    Anglo Asian Mining
    		- 06.08.
    Matson
    		+1,26 % 06.08.
    Franklin Electric
    		+1,13 % 06.08.
    Crown Holdings
    		+1,07 % 06.08.
    Jupiter Fund Management
    		+4,70 % 06.08.
    OP Bancorp
    		+3,59 % 06.08.
    Canadian Utilities (A)
    		+4,86 % 06.08.
    Aberforth Smaller Companies Trust PLC
    		+3,43 % 06.08.
    CML Microsystems
    		+4,00 % 06.08.
    CVC Income & Growth Limited
    		+8,54 % 06.08.
    GCP Infrastructure Investments
    		+9,33 % 06.08.
    St. James's Place
    		+1,91 % 06.08.
    Avon Protection
    		+1,14 % 06.08.
    AEW UK REIT
    		+8,40 % 06.08.
    CVC Income & Growth Limited
    		+8,13 % 06.08.
    Inchcape
    		+4,00 % 06.08.
    Nichols
    		+2,57 % 06.08.
    Dunedin Income Growth Investment Trust
    		+4,95 % 06.08.
    EJF Investments GBP
    		+8,89 % 06.08.
    The Global Smaller Companies Trust GBP
    		+1,74 % 06.08.
    Polar Capital Global Healthcare Trust GBP
    		+0,68 % 06.08.
    EJF Investments Red Registered Pref
    		+8,89 % 06.08.
    Baronsmead VCT 3
    		+7,58 % 06.08.
    Monks Investment Trust PLC ORD GBP Income
    		+0,19 % 06.08.
    Baronsmead VCT 2
    		+7,39 % 06.08.
    Magyar Bancorp
    		+1,95 % 06.08.
    Canadian Utilities Cum Red 2nd Pfd
    		+4,86 % 06.08.
    Canadian Utilities Cum Red 2nd Pfd
    		+4,86 % 06.08.
    Carnival
    		- 07.08.
    Eaton
    		+1,27 % 07.08.
    Baker Hughes Company Registered (A)
    		+2,12 % 07.08.
    Lamb Weston Holdings
    		+2,38 % 07.08.
    J.B.Hunt Transport Services
    		+1,15 % 07.08.
    CMS Energy
    		+3,01 % 07.08.
    Richardson Electronics
    		+2,08 % 07.08.
    WSFS Financial
    		+1,21 % 07.08.
    FirstEnergy
    		+3,97 % 07.08.
    Norfolk Southern
    		+2,12 % 07.08.
    Carnival
    		- 07.08.
    Oil-Dri of America
    		+1,26 % 07.08.
    Atlantic Union Bankshares Corporation
    		+4,28 % 07.08.
    Hilltop Holdings
    		+2,27 % 07.08.
    Martin Midstream Partners
    		+0,66 % 07.08.
    Tompkins Financial
    		+3,83 % 07.08.
    FS Bancorp
    		+2,69 % 07.08.
    Dana
    		+2,37 % 07.08.
    Columbus Mckinnon New York
    		+1,07 % 07.08.
    First Bank
    		+1,56 % 07.08.
    PCB Bancorp
    		+3,86 % 07.08.
    Select Water Solutions Registered (A)
    		+2,78 % 07.08.
    ArcelorMittal NY
    		+1,57 % 07.08.
    First Community Bankshares
    		+6,27 % 07.08.
    Standex International
    		+0,72 % 07.08.
    Citizens Community Bancorp
    		+2,26 % 07.08.
    Franklin Financial Services
    		+3,25 % 07.08.
    SouthState Bank Corporation
    		+2,44 % 07.08.
    Primis Financial
    		+3,78 % 07.08.

    Die Dividendenrenditen in der KW 32 / 2026 reichen von +0,19 % bei Monks Investment Trust PLC ORD GBP Income bis +16,19 % bei der Albion Enterprise VCT Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 32 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 32 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im August 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im August, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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