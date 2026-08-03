Deutsche Rohstoff AG: Aktienrückkauf vorzeitig beendet – Aktionäre jubeln
Das Aktienrückkaufprogramm ist deutlich früher als geplant beendet: In nur wenigen Monaten wurden Millionen investiert, die Aktienzahl gesenkt und die Basis für künftige Maßnahmen gelegt.
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- Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen (ursprünglich bis 21.04.2027; innerhalb von weniger als 3,5 Monaten umgesetzt)
- Rückkaufvolumen von rund 7,5 Mio. EUR abgeschlossen
- Insgesamt 83.306 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 90,03 EUR pro Aktie zurückgekauft
- Zahl der dividendenberechtigten Aktien sinkt um rund 1,7% auf 4.706.735 Stück
- Zurückgekaufte Aktien werden in den kommenden Wochen eingezogen; Vorstand ist gemäß HV‑Beschluss 2022 ermächtigt, bis zu 10% zurückzukaufen; kumuliert wurden damit rund 6,1% der Aktien (inkl. 109.700 Aktien in 2024 und 105.697 in 2025)
- CEO Jan‑Philipp Weitz betont disziplinierte Kapitalallokation; Rückkäufe plus Dividenden zur Beteiligung der Aktionäre und Prüfung weiterer Rückkaufprogramme in der Zukunft
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Deutsche Rohstoff ist am 19.08.2026.
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