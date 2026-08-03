🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Rohstoff AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Rohstoff
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Rohstoff AG: Aktienrückkauf vorzeitig beendet – Aktionäre jubeln

    Das Aktienrückkaufprogramm ist deutlich früher als geplant beendet: In nur wenigen Monaten wurden Millionen investiert, die Aktienzahl gesenkt und die Basis für künftige Maßnahmen gelegt.

    Deutsche Rohstoff AG: Aktienrückkauf vorzeitig beendet – Aktionäre jubeln
    Foto: adobe.stock.com
    • Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen (ursprünglich bis 21.04.2027; innerhalb von weniger als 3,5 Monaten umgesetzt)
    • Rückkaufvolumen von rund 7,5 Mio. EUR abgeschlossen
    • Insgesamt 83.306 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 90,03 EUR pro Aktie zurückgekauft
    • Zahl der dividendenberechtigten Aktien sinkt um rund 1,7% auf 4.706.735 Stück
    • Zurückgekaufte Aktien werden in den kommenden Wochen eingezogen; Vorstand ist gemäß HV‑Beschluss 2022 ermächtigt, bis zu 10% zurückzukaufen; kumuliert wurden damit rund 6,1% der Aktien (inkl. 109.700 Aktien in 2024 und 105.697 in 2025)
    • CEO Jan‑Philipp Weitz betont disziplinierte Kapitalallokation; Rückkäufe plus Dividenden zur Beteiligung der Aktionäre und Prüfung weiterer Rückkaufprogramme in der Zukunft

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Deutsche Rohstoff ist am 19.08.2026.


    Deutsche Rohstoff

    -1,30 %
    -4,56 %
    +1,51 %
    -16,78 %
    +101,63 %
    +193,89 %
    +388,48 %
    +439,73 %
    +849,07 %
    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7
    Deutsche Rohstoff direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Rohstoff AG: Aktienrückkauf vorzeitig beendet – Aktionäre jubeln Das Aktienrückkaufprogramm ist deutlich früher als geplant beendet: In nur wenigen Monaten wurden Millionen investiert, die Aktienzahl gesenkt und die Basis für künftige Maßnahmen gelegt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     