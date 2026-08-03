q.beyond übernimmt Mehrheit am SAP-Healthcare-GITG – Mega-Deal
q.beyond setzt ein starkes Zeichen im Gesundheitsmarkt: Mit der Mehrheitsübernahme der GITG AG entsteht ein neuer Full-Stack-Player für moderne SAP-Healthcare-Lösungen.
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- q.beyond übernimmt 51% der GITG AG und wird damit Mehrheitsaktionär sowie treibende Kraft im SAP-Healthcare-Sektor.
- GS-H von GITG bietet eine schlüsselfertige Nachfolgelösung auf S/4HANA-Basis, die Kliniken den Übergang vom auslaufenden SAP IS-H-Kernsystem bis 2030 erleichtert.
- Der Zusammenschluss schafft ein Full-Stack-Angebot für Healthcare: q.beyond steuert Security, Cloud, Managed Services und KI-Agenten-Orchestrierung, GITG fokussiert SAP-Healthcare, GS-H und Kliniksysteme.
- Meilenstein der Strategie 2028: Eintritt in eine wachstums- und investitionsstarke Fokusbranche, Ausbau der Internationalisierung (Österreich/Schweiz) und Nearshoring-Standorte in Lettland, Rumänien und Spanien.
- Wachstumspotenziale durch Cross-Selling und erweiterte Implementierungskapazitäten; GITG-CEO Prof. Dr. Wilken Möller bleibt an Bord und treibt das profitables Wachstum im Gesundheitssektor voran.
- Finanzierung: Kaufpreis-Stillschweigen; Übernahme vollständig aus eigenen Mitteln financiert; Umsatzziel bis 2028 ca. 250 Mio. EUR, EBITDA-Marge ca. 10%.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026, bei q.beyond ist am 10.08.2026.
Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 % im
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