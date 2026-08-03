Japan und USA stützen Yen – Gemeinsame Intervention zeigt Wirkung

Die Behörden machten zugleich deutlich, dass es sich nicht um eine einmalige Maßnahme handeln soll. Finanzministerin Satsuki Katayama erklärte, Japan werde "nicht zögern, künftig weitere koordinierte Interventionen durchzuführen", falls dies erforderlich werde.

Japan und die Vereinigten Staaten haben erstmals seit Jahrzehnten gemeinsam am Devisenmarkt interveniert, um den dramatischen Wertverlust des Yen zu stoppen. Das japanische Finanzministerium bestätigte am Montag offiziell, dass Tokio und das US-Finanzministerium am vergangenen Freitag koordinierte Yen-Käufe durchgeführt haben, nachdem die japanische Währung zuvor auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren gefallen war.

Der Yen gewann zeitweise mehr als 1 Prozent und stieg auf 155,20 Yen je US-Dollar – den höchsten Stand seit Anfang Mai.

Erste koordinierte Yen-Stützung seit Jahrzehnten

Es handelt sich um die erste gemeinsame Yen-Kaufintervention zwischen Japan und den USA seit 1998. Gleichzeitig ist es die erste koordinierte Devisenaktion beider Länder überhaupt seit der G7-Intervention nach dem verheerenden Erdbeben in Japan im Jahr 2011.

Das japanische Finanzministerium erklärte, die Maßnahmen seien auf Grundlage der gemeinsamen Erklärung der Finanzminister beider Länder vom September 2025 erfolgt. Ziel sei gewesen, den "übermäßigen Schwankungen und ungeordneten Bewegungen des Yen" entgegenzuwirken.

Auch US-Finanzminister Scott Bessent bestätigte die Intervention. Die koordinierten Maßnahmen hätten die "ungeordneten Bewegungen des Yen erfolgreich eingedämmt". Washington werde sich auch künftig an gemeinsamen Interventionen beteiligen, sollte dies notwendig werden.

US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Unterstützung für Japan als Zeichen der engen Partnerschaft beider Länder.

Warum Washington diesmal eingriff

Ein zentrales Motiv dürfte die Stabilität des amerikanischen Anleihemarktes gewesen sein. Japan ist der größte ausländische Besitzer von US-Staatsanleihen. Hätte Tokio seine Intervention allein finanzieren müssen, wäre möglicherweise ein größerer Verkauf von US-Treasuries notwendig geworden, was zusätzlichen Druck auf die ohnehin steigenden US-Renditen ausgeübt hätte.

BOJ rückt nun noch stärker in den Fokus

Die gemeinsame Intervention erhöht gleichzeitig den Druck auf die Bank of Japan (BOJ).

Zwar beließ die Notenbank in der vergangenen Woche ihren Leitzins unverändert, deutete jedoch an, bereits auf ihrer nächsten Sitzung im September über eine weitere Zinserhöhung nachdenken zu können. Nach den gemeinsamen Yen-Stützungskäufen von Japan und den USA halten zahlreiche Analysten einen Zinsschritt im September inzwischen für sehr wahrscheinlich.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung USD/JPY wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 156,6JPY auf Forex (03. August 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.





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