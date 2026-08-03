🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Persistent erzielt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 452,4 Mio. US-Dollar mit einem Wachstum von 16,1 % gegenüber dem Vorjahr

    Meldet ein EBIT-Wachstum von 32,7 % im Vergleich zum Vorjahr und den höchsten jemals erzielten Quartalsumsatz von 1,15 Milliarden US-Dollar

    SAN JOSE, Kalifornien, und PUNE, Indien, 3. August 2026 /PRNewswire/ --

    Nachrichtenüberblick

    Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) gab heute die vom Vorstand genehmigten geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 bekannt.

    Persistent Systems Logo

    Finanzkennzahlen des Konzerns für das am 30. Juni 2026 endende Quartal:


      1. Quartal des Geschäftsjahres 27   

       Marge in %   

       Wachstum gegenüber dem Vorquartal   

       Wachstum im Vergleich zum Vorjahr    

    Umsatz (in Mio. USD)

    452,4


    3,8 %

    16,1 %.

    Wachstum bei konstanter Währung



    4,1 %

    16,5 %

    Umsatz (in Mio. INR)                 

    43,032.3


    6,1 %

    29,1 %

    EBIT (Mio. INR)

    6,868.8

    16,0 %.

    4,2 %

    32,7 %

    Gewinn vor Steuern (Mio. INR)

    6,231.0

    14,5 %.

    Seite 1 von 5 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Persistent erzielt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 452,4 Mio. US-Dollar mit einem Wachstum von 16,1 % gegenüber dem Vorjahr Meldet ein EBIT-Wachstum von 32,7 % im Vergleich zum Vorjahr und den höchsten jemals erzielten Quartalsumsatz von 1,15 Milliarden US-DollarSAN JOSE, Kalifornien, und PUNE, Indien, 3. August 2026 /PRNewswire/ - NachrichtenüberblickPersistent Systems …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     