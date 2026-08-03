Persistent erzielt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 452,4 Mio. US-Dollar mit einem Wachstum von 16,1 % gegenüber dem Vorjahr
Meldet ein EBIT-Wachstum von 32,7 % im Vergleich zum Vorjahr und den höchsten jemals erzielten Quartalsumsatz von 1,15 Milliarden US-Dollar
SAN JOSE, Kalifornien, und PUNE, Indien, 3. August 2026 /PRNewswire/ --
Nachrichtenüberblick
Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) gab heute die vom Vorstand genehmigten geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 bekannt.
Finanzkennzahlen des Konzerns für das am 30. Juni 2026 endende Quartal:
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1. Quartal des Geschäftsjahres 27
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Marge in %
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Wachstum gegenüber dem Vorquartal
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Wachstum im Vergleich zum Vorjahr
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Umsatz (in Mio. USD)
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452,4
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3,8 %
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16,1 %.
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Wachstum bei konstanter Währung
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4,1 %
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16,5 %
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Umsatz (in Mio. INR)
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43,032.3
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6,1 %
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29,1 %
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EBIT (Mio. INR)
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6,868.8
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16,0 %.
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4,2 %
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32,7 %
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Gewinn vor Steuern (Mio. INR)
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6,231.0
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14,5 %.