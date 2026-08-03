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    IMPACT Therapeutics unterzeichnet Exklusivlizenzvertrag mit Pharmanovia für Senaparib in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, Australien und Neuseeland

    SHANGHAI, 3. August 2026 /PRNewswire/ -- IMPACT Therapeutics („IMPACT") (07630.HK) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine exklusive Partnerschaft („Exklusive Partnerschaft") mit Pharmanovia, einem globalen Spezialpharmaunternehmen, das mit innovativen Biotech-Unternehmen und großen Pharmaunternehmen zusammenarbeitet, um Patienten innovative Spezialmedikamente zugänglich zu machen, eingegangen ist. Im Rahmen dieser Partnerschaft erhält Pharmanovia die exklusiven Rechte zur Herstellung, Entwicklung und Vermarktung von Senaparib in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, Australien und Neuseeland zur Erhaltungs-Monotherapie bei fortgeschrittenem, hochgradigem epithelialem Eierstock-, Eileiter- und primärem Peritonealkrebs.

    WICHTIGSTE HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION

    • IMPACT hat Anspruch auf eine Vorauszahlung sowie auf Zahlungen für kurzfristige regulatorische Meilensteine und kommerzielle Meilensteine bei Erreichen bestimmter Umsatzschwellen, deren Gesamtbetrag sich auf bis zu 423,5 Millionen Euro beläuft, sowie auf weitere gestaffelte Lizenzgebühren von bis zu Mitte zwanzig Prozent (%) des Nettoumsatzes des Produkts;
    • Die exklusive Partnerschaft erweitert die globale Reichweite von Senaparib auf 66 Länder; und
    • Der Antrag auf Marktzulassung (MAA) von Senaparib für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patientinnen mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs in Europa wurde im August 2025 von der Europäischen Arzneimittelagentur (der „EMA") offiziell angenommen, wobei die Zulassung für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet wird.

    Im Rahmen der Lizenzvereinbarung im Zusammenhang mit der exklusiven Partnerschaft hat IMPACT Pharmanovia die exklusiven Herstellungs-, Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Senaparib als Erhaltungstherapie in Monotherapie bei fortgeschrittenem hochgradigem epithelialem Eierstock-, Eileiter- und primärem Peritonealkrebs in 66 Ländern gewährt, darunter unter anderem alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie das Vereinigte Königreich, Norwegen, Island, die Schweiz, Liechtenstein, Australien, Neuseeland sowie Länder im Nahen Osten und in Nordafrika.

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    PR Newswire (dt.)
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    IMPACT Therapeutics unterzeichnet Exklusivlizenzvertrag mit Pharmanovia für Senaparib in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, Australien und Neuseeland SHANGHAI, 3. August 2026 /PRNewswire/ - IMPACT Therapeutics („IMPACT") (07630.HK) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine exklusive Partnerschaft („Exklusive Partnerschaft") mit Pharmanovia, einem globalen Spezialpharmaunternehmen, das mit …
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