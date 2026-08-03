IMPACT Therapeutics unterzeichnet Exklusivlizenzvertrag mit Pharmanovia für Senaparib in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, Australien und Neuseeland

SHANGHAI, 3. August 2026 /PRNewswire/ - IMPACT Therapeutics („IMPACT") (07630.HK) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine exklusive Partnerschaft („Exklusive Partnerschaft") mit Pharmanovia, einem globalen Spezialpharmaunternehmen, das mit …



