In der Warteschleife

In den vergangenen Wochen hat sich die Aktie in einer engen Handelsspanne bewegt und dabei ein symmetrisches Dreieck ausgebildet. Dieses Chartmuster gilt häufig als Hinweis darauf, dass sich der bestehende Trend fortsetzen könnte. Fällt der Kurs unter 78,00 Euro, könnte dies den Weg für weitere Kursverluste ebnen.

Auslöser war die Auflösung einer größeren Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sich im Bereich zwischen grob 90,80 und 129,30 Euro gebildet hatte. Nach dem Verkaufssignal fiel die Aktie bis Anfang Juni auf 77,25 Euro und erreichte damit den tiefsten Stand seit Juni vergangenen Jahres. Das vollständige Korrekturpotenzial wurde bereits in der letzten technischen Analyse auf den Bereich zwischen 60,22 und 63,48 Euro beziffert. Aus charttechnischer Sicht bleibt dieses Ziel weiterhin relevant.

Um das charttechnische Bild wieder aufzuhellen, müsste die Bilfinger-Aktie dagegen zügig über 94,00 Euro zurückkehren. In diesem Fall würde sich die Chance auf einen Anstieg bis 105,80 Euro eröffnen, wo sich auch der Bereich der rechten Schulter der zuvor gebildeten Formation befindet.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 78,00 Euro

Kursziele : 63,48 und 60,22 Euro

Renditechance via DN1RZB : 180 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN18TZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,94 - 1,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 72,913 Euro Basiswert: Bilfinger SE KO-Schwelle: 72,913 Euro akt. Kurs Basiswert: 82,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,77 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN1RZB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,96 - 1,08 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 92,399 Euro Basiswert: Bilfinger SE KO-Schwelle: 92,399 Euro akt. Kurs Basiswert: 82,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 60,22 Euro Hebel: 7,67 Kurschance: + 180 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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