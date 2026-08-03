Ab hier wieder im Rallyemodus

Aus charttechnischer Sicht würde dadurch zunächst Potenzial bis 489,27 US-Dollar entstehen. Darüber hinaus könnte die Aktie anschließend die bisherigen Rekordstände und das Doppelhoch aus Ende 2025 bei 551,05 US-Dollar ins Visier nehmen. Ein solches Szenario würde das technische Bild weiter verbessern und die Aktie für ein Engagement auf der Käuferseite interessant machen.

Die Geschäftszahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich, zudem fiel der Ausblick des Unternehmens weiterhin positiv aus. Damit erhielt die Aktie in einem zuvor angeschlagenen Marktumfeld kräftigen Rückenwind und stieg bis an die entscheidende Kursmarke von 466,32 US-Dollar. Gelingt ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb dieses Niveaus, könnte eine seit Ende Januar entstehende W-Formation im Bereich von 350,00 US-Dollar erfolgreich abgeschlossen werden.

Kurzfristig wäre jedoch auch ein Rücksetzer in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 425,20 US-Dollar aus charttechnischer Sicht unproblematisch. Damit könnte zugleich die am Donnerstag entstandene Kurslücke geschlossen werden. Deutlich darunter sollte die Aktie nach Möglichkeit allerdings nicht mehr fallen, da dies den seit längerer Zeit aufgebauten Boden im Bereich von 350,00 US-Dollar infrage stellen würde.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 470,00 US-Dollar

Kursziel : 551,05 US-Dollar

Renditechance via DN35Z3 : 110 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN35Z3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,33 - 6,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 392,141 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 392,141 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 464,72 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 551,05 US-Dollar Hebel: 6,36 Kurschance: + 110 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU49FV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,52 - 6,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 539,2513 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 539,2513 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 464,72 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,16 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.