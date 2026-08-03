Aufwärtsdrang bei Silber – 58,19 USD erreicht

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 20,80871USD. Heute steht er bei 58,19USD. Das Investment wäre auf 27.962,6USD gewachsen – eine Steigerung von +179,63 %.

Der Silberpreis legtzu und erreicht 58,19. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

Im wallstreet-online-Forum zeigt sich gemischtes Silber-Sentiment. Einige rechnen mit 75–80 € im Oktober, andere sehen geringe industrielle Nachfrage und wenig Investoren-Euphorie – Nachkäufe erfolgen nicht. Preisziele sind stark unterschiedlich: 30–40 USD, 81–97 USD oder 60 € pro Unze. Ein Hinweis auf eine mögliche Trendwende/Rally kursiert. Die letzten 14 Tage weisen keine einheitliche Richtung auf; Volatilität bleibt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

Schreibe Deinen Kommentar