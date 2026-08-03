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    DAX-Rekordhoch

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    Abkühlende Ölpreise beflügeln den DAX, Yen stark nach Intervention

    Entspannung im Nahost-Konflikt lässt die Ölpreise einbrechen und hievt den DAX auf ein neues Allzeithoch. Doch Asien-Verluste und Sorgen um Tech-Ausgaben mahnen zur Vorsicht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise stürzen DAX erreicht neues Allzeithoch
    • Asiatische Börsen verlieren Techausgaben belasten
    • Yenkäufe stützen Yen Euro stabil Bitcoin leicht
    • Report: Achtung, Korrektur!
    DAX-Rekordhoch - Abkühlende Ölpreise beflügeln den DAX, Yen stark nach Intervention
    Foto: Boris Roessler/dpa

    DAX und Europa

    Ein spürbarer Preisverfall am Rohölmarkt sorgt am Montagmorgen für Optimismus an den europäischen Handelsplätzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex DAX knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start rund 1,1 Prozent höher auf 25.905 Punkte. Damit würde das bisherige Rekordhoch von 25.900 Zählern aus dem Juli übertroffen werden. Die jüngsten Signale der Deeskalation nehmen dem Markt nun spürbar die Inflations- und Zinsängste.

    Vorgaben aus Asien und USA

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    Aus den USA kommen positive Signale für den Start in den Handelsmonat August. Die Futures auf die US-Indizes deuten auf einen freundlichen Auftakt an der Wall Street hin. S&P 500 & Dow Jones beendeten die vergangene Woche knapp unter Rekordständen. Der Tech-Sektor zeigt sich weiterhin gespalten – während KI-Titel Ende letzter Woche wieder Stärke zeigten, blicken Investoren zunehmend kritisch auf die massiv steigenden Kapitalausgaben (Capex) ohne unmittelbar sichtbare Ertragssteigerungen.

    In Asien überwog zu Wochenbeginn dagegen die Zurückhaltung, was die Gewinne an den europäischen Märkten etwas bremsen könnte. An den asiatischen Börsen dominierten Gewinnmitnahmen und Korrekturen das Bild. In Japan gab der Nikkei 225 um 1,1 Prozent nach, belastet unter anderem durch Währungsinterventionen.

    In Südkorea erlitt der Kospi nach der historischen Rekordrallye am Freitag einen heftigen Dämpfer und fiel zuletzt um 4,9 Prozent. Die Halbleiter-Schwergewichte Samsung (-8,8 Prozent) und SK Hynix (-8,3 Prozent) gaben nach den extremen Kurssprüngen der Vorwoche kräftig nach. In China / Hongkong legte Alibaba legte nach der Vorstellung des neuen Flaggschiff-KI-Modells Qwen3.8-Max entgegen dem Trend um 6 Prozent zu.

    US-Indikationen

    An der Wall Street deutet sich ein freundlichen Handelsauftakt an. Die Dow Jones Futures legen 0,6 Prozent zu, während es für die S&P 500 Futures um 0,6 Prozent aufwärts geht. Nasdaq-100-Futures ziehen um 0,9 Prozent an.

    Ausblick auf die US-Woche: Bei den Quartalszahlen liegt der Fokus auf dem Börsendebütanten SpaceX (erste Bilanz nach dem Rekord-Börsengang) sowie Tech-Werten wie Palantir und AMD. Mit Blick auf die Konjunktur steht der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag (Nonfarm Payrolls) im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

    Rohstoffe: Öl & Gold

    Die Ölpreise werden durch die politische Deeskalation belastet. Nach der Absage geplanter Militärschläge gegen den Iran durch US-Präsident Trump sackten die Notierungen drastisch ab. WTI verlor 6,2 Prozent auf 79,40 US-Dollar, Brent fiel um 5,4 Prozent auf 83,20 US-Dollar. Zusätzlich belagert die beschlossene Fördermengenerhöhung von OPEC+ das Preisniveau.

    Gold präsentiert sich stabil auf hohem Niveau und notiert zu Wochenbeginn bei rund 4.122 US-Dollar pro Unze 0,4 Prozent höher.

    Devisen: EUR/USD & Yen

    Das japanische Finanzministerium bestätigte eine seltene, gemeinsam mit dem US-Finanzministerium durchgeführte Yen-Kaufaktion vom Freitag, um den dramatischen Verfall der Landeswährung (zuvor Tiefststände bei 163,73 Yen/USD) einzudämmen. Der Yen erholte sich daraufhin auf aktuell 156,61 Yen je Dollar. Der Euro hält sich stabil gegenüber dem US-Dollar und handelt im Bereich von 1,1534 US-Dollar.

    Bitcoin

    Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenstart leicht defensiv. Bitcoin fällt nach den Verlusten der Vorwoche weiter und notiert 1 Prozent schwächer bei 62.700 US-Dollar. Steigende US-Anleiherenditen und vorsichtige Kapitalabflüsse aus den Spot-ETFs drücken kurzfristig auf die Stimmung im Kryptosektor.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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