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    Hoffnung auf Iran-Deal

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    Ölpreise entspannen sich nach Trump-Kehrtwende

    Diplomatische Hoffnungen lassen die Ölpreise fallen, nachdem Donald Trump für Montag neue Verhandlungen mit dem Iran statt weiterer Angriffe angekündigt hat.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise fallen nach Trumps Ankündigung zu Gesprächen
    • Straße von Hormus bleibt zentral für Schifffahrt
    • Oman als Vermittler in Gesprächen mit dem Iran
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Hoffnung auf Iran-Deal - Ölpreise entspannen sich nach Trump-Kehrtwende
    Foto: Dall-E

    Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn nachgegeben, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend eine geplante Militäraktion gegen den Iran ausgesetzt und stattdessen neue diplomatische Gespräche angekündigt hat. Die Aussicht auf eine mögliche Einigung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus sorgte für den stärksten Preisrückgang seit Wochen.

    Die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) verlor zeitweise sechs Prozent und fiel auf 79,66 US-Dollar je Barrel. Die Nordseesorte Brent gab um mehr als fünf Prozent auf 83,39 US-Dollar nach.

    Trump setzt auf Diplomatie statt Militärschlag

    Am Sonntag hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social erklärt, dass die USA auf Bitten des Iran sowie mehrerer Staaten aus dem Nahen Osten vorerst auf einen Angriff verzichten würden. Trump erklärte zudem, dass die Gespräche bereits am Montagnachmittag beginnen würden. Angaben zum Verhandlungsort oder zu den Teilnehmern machte er jedoch nicht.

    Trump bezeichnete eine entsprechende Einigung als "unmittelbar bevorstehend", setzte jedoch keinen festen Zeitrahmen für einen Abschluss der Verhandlungen.

    Noch einen Tag zuvor hatte der US-Präsident erklärt, dass der geplante Militäreinsatz der größte seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen wäre und die USA jederzeit bereit seien, den Iran anzugreifen.

    Straße von Hormus bleibt Dreh- und Angelpunkt

    Im Mittelpunkt sämtlicher diplomatischer Bemühungen steht weiterhin die Straße von Hormus. Tanker passieren die Wasserstraße derzeit nur noch eingeschränkt, wobei sich die Zahl der Durchfahrten nach positiven politischen Meldungen kurzfristig wieder erhöht. Die Aussicht auf eine Wiederöffnung der Route gilt daher als entscheidender Faktor für die aktuelle Entwicklung am Ölmarkt.

    Iran reagiert zurückhaltend auf Trumps Vorstoß

    Der amtierende iranische Verteidigungsminister Seyyed Majid Ibn Al-Reza erklärte laut staatlichen Medien, die jüngsten Aussagen Trumps seien Teil einer psychologischen Kriegsführung. Dennoch nehme der Iran sämtliche Drohungen ernst und bereite sich entsprechend vor.

    Deutlich kritischer äußerte sich die der Revolutionsgarde nahestehende Nachrichtenagentur Fars International. In einem Telegram-Beitrag bezeichnete sie die von Trump vorgeschlagenen Bedingungen als bloße "Wunschliste" und signalisierte damit erhebliche Vorbehalte gegenüber den amerikanischen Forderungen.

    Oman gewinnt als Vermittler weiter an Bedeutung

    Parallel zu den Gesprächen mit Washington laufen offenbar intensive Verhandlungen zwischen dem Iran und Oman.

    Nach Angaben iranischer Diplomaten stehen beide Länder kurz vor einer neuen Vereinbarung über die künftige Organisation des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus.

    Die geplanten Schifffahrtsrouten sollen sich von den bisherigen Transitwegen unterscheiden und unabhängig von der eigentlichen Frage einer vollständigen Öffnung oder Schließung der Meerenge ausgestaltet werden.

    Beobachter sehen darin einen möglichen Baustein für eine dauerhafte Stabilisierung des internationalen Schiffsverkehrs nach Ende des Konflikts.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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