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    Anthropic aus China?

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    Alibaba zeigt sein stärkstes KI-Modell – Aktie haussiert um 7 Prozent

    Qwen3.8-Max soll westlichen Topmodellen nahekommen, Moonshots Kimi schlagen und nächste Woche offen verfügbar werden. Die Alibaba-Aktie zieht deutlich an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Qwen3.8-Max misst sich mit westlichen Topmodellen
    • Schlägt Kimi K3 bei Programmieren und Langzeitaufgaben
    • Nächste Woche offen verfügbar, günstige Tokenpreise
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Anthropic aus China? - Alibaba zeigt sein stärkstes KI-Modell – Aktie haussiert um 7 Prozent
    Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo

    Alibaba meldet sich im chinesischen KI-Wettlauf mit einem neuen Flaggschiffmodell zurück – und die Aktie springt an. In Hongkong legte das Papier am Montag zeitweise um mehr als 7 Prozent zu, nachdem der Konzern Qwen3.8-Max vorgestellt hatte. Alibaba spricht von seinem bislang größten KI-Modell und beansprucht eine Leistung, die mit führenden Systemen westlicher Anbieter wie Anthropic vergleichbar sein soll.

    Qwen3.8-Max basiert auf 2,4 Billionen Parametern und soll nach Angaben des Unternehmens in mehreren Benchmarks besser abschneiden als das kürzlich vorgestellte Kimi K3 des chinesischen Rivalen Moonshot. Besonders stark soll das Modell bei autonomem Programmieren und langfristigen Aufgaben sein. In internen Tests habe Qwen3.8-Max über 16 Tage hinweg eigenständig ein Softwareentwicklungsprojekt abgeschlossen. Zudem soll das System Softwareanwendungen anhand von Screenshots nachbilden, interaktive Spiele und Lernanimationen erzeugen sowie zweidimensionale Grundrisse in 3D-Visualisierungen verwandeln können.

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    Für Entwickler und Unternehmen ist aber nicht nur die Leistung entscheidend, sondern auch der Zugang. Alibaba will Qwen3.8-Max in der kommenden Woche öffentlich verfügbar machen. Entwickler sollen das Modell herunterladen, anpassen und in eigene Anwendungen einbauen können. Auch preislich setzt Alibaba ein Signal: Das Modell soll 2 US-Dollar pro einer Million Eingabe-Token und 6 US-Dollar pro einer Million Ausgabe-Token kosten. Damit positioniert sich Qwen3.8-Max als leistungsstarke und zugleich vergleichsweise günstige Alternative zu westlichen Spitzenmodellen.

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    Die Veröffentlichung kommt in einer Phase, in der chinesische KI-Anbieter immer aggressiver auftreten. Moonshot hatte mit Kimi K3 bereits für Aufsehen gesorgt, DeepSeek weitete zuletzt den Zugang zu seinem V4-Flash-Modell aus, ByteDance und MiniMax stellten neue Videogeneratoren vor. Der Druck auf US-Anbieter steigt, weil chinesische Modelle trotz Chipbeschränkungen offenbar schneller aufholen, als viele Investoren erwartet hatten.

    "Viele Investoren unterschätzen chinesische KI-Modelle weiterhin aufgrund der US-Chipbeschränkungen oder allgemeiner Skepsis", sagte Vey-Sern Ling von Union Bancaire Privée gegenüber Bloomberg. "In Wirklichkeit ist der Abstand wahrscheinlich viel geringer und verringert sich rasch. Alibabas Qwen 3.8 ist nach Kimi K3 ein weiterer Beleg dafür."

    Für Alibaba ist Qwen3.8-Max mehr als ein Technologieprojekt. Der Konzern investiert massiv in KI-Infrastruktur und Cloud Computing, um im Wettbewerb mit DeepSeek, Baidu, Tencent und ByteDance wieder stärker wahrgenommen zu werden. Gleichzeitig will Alibaba zeigen, dass China nicht nur günstige Modelle baut, sondern auch bei Leistung, Offenheit und Entwicklerzugang angreifen kann. Anleger scheinen darin neue Fantasie zu sehen – auch wenn noch offen ist, wie schnell daraus belastbare Umsätze im Cloud- und KI-Geschäft werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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