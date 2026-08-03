Behörden warnen vor mehr KI-gestützten Cyberangriffen
- KI senkt Hürden und erlaubt Massenangriffe
- Modelle finden Schwachstellen und nutzen sie aus
- KI ist unverzichtbar für moderne Cyberabwehr
BERLIN (dpa-AFX) - Wegen immer leistungsfähigerer KI-Modelle erwarten das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine verschärfte Bedrohungslage im Cyberraum. Angriffe seien leichter im großen Stil möglich, die Einstiegshürden sänken, teilte der Verfassungsschutz dem "Handelsblatt" mit. KI unterstütze bei der Aufklärung, Automatisierung und Skalierung jeglicher Art von Cyberoperation.
Auch das BSI rechnet mit wachsendem Missbrauch. Die Modelle führender Entwickler hätten im vergangenen Jahr "großes Potenzial im Auffinden von Schwachstellen" gezeigt, sagte ein Sprecher der Zeitung. Zudem könnten sie entdeckte Lücken inzwischen selbst ausnutzen. Bislang bremsen laut BSI hoher Rechenaufwand und Kosten den Einsatz der stärksten Modelle durch Kriminelle - mit günstigerer Hardware dürfte diese Hürde sinken.
Beide Behörden verweisen zugleich auf den Nutzen der Technik für die Abwehr. KI sei "nicht nur ein Werkzeug für Angreifer, sondern ebenso ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Verteidigungsstrategien", so der Verfassungsschutz./sik/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 404,7 auf Tradegate (03. August 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +20,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,02 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 565,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +17,94 %/+57,25 % bedeutet.
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wichtig fand ich dass der azure umsatz gestiegen ist
Microsoft hat am 29. Juli 2026 nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und dabei die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie sowie beim Umsatz übertroffen.
Finanzdaten des Q4 2026
- Umsatz: 90,01 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden rund 87,61 Milliarden US-Dollar).
- Gewinn je Aktie (EPS): 4,74 US-Dollar bereinigt (erwartet wurden 4,24 US-Dollar). [https://www.streetinsider.com/Earnings/Microsoft+%28MSFT%29+Tops+Q4+EPS+by+50c/26834748.html]
Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2026
- Umsatz im Gesamtjahr: 331,8 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahr).
- Nettogewinn (GAAP): 133,7 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 31 %).
- Verwässerter Gewinn je Aktie (GAAP): 17,95 US-Dollar.
- Ausschüttungen: Microsoft gab im vierten Quartal 10,2 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurück.