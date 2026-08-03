Behörden warnen vor mehr KI-gestützten Cyberangriffen

Beide Behörden verweisen zugleich auf den Nutzen der Technik für die Abwehr. KI sei "nicht nur ein Werkzeug für Angreifer, sondern ebenso ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Verteidigungsstrategien", so der Verfassungsschutz./sik/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 404,7 auf Tradegate (03. August 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +20,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,02 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 565,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +17,94 %/+57,25 % bedeutet.