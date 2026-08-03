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    Behörden warnen vor mehr KI-gestützten Cyberangriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • KI senkt Hürden und erlaubt Massenangriffe
    • Modelle finden Schwachstellen und nutzen sie aus
    • KI ist unverzichtbar für moderne Cyberabwehr
    Behörden warnen vor mehr KI-gestützten Cyberangriffen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Wegen immer leistungsfähigerer KI-Modelle erwarten das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine verschärfte Bedrohungslage im Cyberraum. Angriffe seien leichter im großen Stil möglich, die Einstiegshürden sänken, teilte der Verfassungsschutz dem "Handelsblatt" mit. KI unterstütze bei der Aufklärung, Automatisierung und Skalierung jeglicher Art von Cyberoperation.

    Auch das BSI rechnet mit wachsendem Missbrauch. Die Modelle führender Entwickler hätten im vergangenen Jahr "großes Potenzial im Auffinden von Schwachstellen" gezeigt, sagte ein Sprecher der Zeitung. Zudem könnten sie entdeckte Lücken inzwischen selbst ausnutzen. Bislang bremsen laut BSI hoher Rechenaufwand und Kosten den Einsatz der stärksten Modelle durch Kriminelle - mit günstigerer Hardware dürfte diese Hürde sinken.

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    Beide Behörden verweisen zugleich auf den Nutzen der Technik für die Abwehr. KI sei "nicht nur ein Werkzeug für Angreifer, sondern ebenso ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Verteidigungsstrategien", so der Verfassungsschutz./sik/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 404,7 auf Tradegate (03. August 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +20,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,02 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 565,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +17,94 %/+57,25 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion nach Microsofts Quartalszahlen: Umsatz- und EPS-Beat mit starkem Azure-Wachstum, Diskussionen über nachbörsliche Schwankungen und historische ‚Sell-the-News‘-Tendenzen, Bewertung (teilweise als unterbewertet bei ~400 USD), Risiken hoher KI-/Capex-Investitionen, mögliche technische Ausbruchslevels (~460 USD → 550–600) und hohe implizite Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

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