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    Bertrandt AG / Marktumfeld Automotive bleibt anspruchsvoll - ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Anspruchsvolles Marktumfeld in der Automobilindustrie
    • Starker Auftragseingang und vorangetriebene Diversifikation
    • Ergebnisverbesserung dank Programm Fit for Future
    OTS - Bertrandt AG / Marktumfeld Automotive bleibt anspruchsvoll - ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Marktumfeld Automotive bleibt anspruchsvoll - Auftragseingang, Diversifikation und Effizienzprogramm unterstreichen Chancen / Bertrandt veröffentlicht Bericht zum 3. Quartal 2025/2026 (FOTO) Ehningen (ots) - Bertrandt blickt auf anspruchsvolle erste neun Monate des Geschäftsjahres 2025/2026 zurück. Das Marktumfeld war weiterhin von gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten, geopolitischen Spannungen, protektionistischen Maßnahmen sowie branchenspezifischen Herausforderungen in der Automobilindustrie geprägt. Gleichzeitig blieb der Markt für Forschungs- und Entwicklungsleistungen grundsätzlich intakt. Das anhaltend große Anfrage- und Angebotsvolumen sowie der starke Auftragseingang unterstreichen die mittel- bis langfristig positiven Marktchancen von Bertrandt. Das Unternehmen setzt das Ergebnisoptimierungsprogramm "Fit for Future" weiter konsequent um und hat den Maßnahmenkatalog gezielt um zusätzliche Initiativen erweitert. Die Kapazitäten werden weiter an der Nachfrage ausgerichtet und die Diversifikation in Branchen außerhalb der Automobilindustrie weiter vorangetrieben.

    Trotz eines zunächst soliden Starts im ersten Quartal war der Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 weiterhin durch eine geringe kurzfristige Visibilität und verhaltene Abrufdynamik einzelner Kunden geprägt. Der seit dem Frühjahr 2024 beobachtete Trend von Produkt- und Projektverschiebungen bei einigen Kunden hielt an. Die insbesondere in Deutschland ausbleibende Dynamik bei den Kundenabrufen belastete weiterhin die Auslastung. Gleichzeitig verzeichnete Bertrandt im Berichtszeitraum einen deutlich höheren Auftragseingang, der sowohl signifikant über dem Vorjahreszeitraum als auch substanziell über der Gesamtleistung lag. Damit bietet das Marktumfeld weiterhin sowohl Herausforderungen als auch Chancen.

    Die Gesamtleistung des Bertrandt Konzerns lag in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 bei 671.638 TEUR nach 741.983 TEUR im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal belief sich die Gesamtleistung auf 214.935 TEUR nach 225.580 TEUR im Vorjahresquartal. In dieser Entwicklung spiegeln sich insbesondere niedrigere Kundenabrufe aus der Automobilindustrie sowie die eingeleiteten Gegenmaßnahmen wie der Personalabbau wider. Ein deutlicher Zuwachs des Geschäfts mit Kunden aus der Branche Aerospace und Defence stabilisierte die Umsatzentwicklung.

    Trotz des weiteren Rückgangs der Gesamtleistung konnte Bertrandt das EBIT im Neunmonatszeitraum gegenüber dem Vorjahr verbessern. Das EBIT belief sich auf -28.911 TEUR nach -38.937 TEUR im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal lag das EBIT bei -15.788 TEUR nach -24.558 TEUR im Vorjahresquartal. Ein wesentlicher Treiber der Ergebnisverbesserung war die weitere konsequente Umsetzung des Ergebnisoptimierungsprogramms "Fit for Future". Die jährlichen Einsparungen hieraus belaufen sich auf mehr als 120 Mio. EUR und liegen damit deutlich über dem ursprünglich angestrebten Ziel von 70 bis 90 Mio. EUR.

    "Das Marktumfeld bleibt insbesondere in der Automobilindustrie anspruchsvoll und von hoher Volatilität geprägt. Gleichzeitig sehen wir im weiterhin hohen Anfragevolumen und im deutlich gestiegenen Auftragseingang unverändert klare Chancen für Bertrandt. Nach dem erwartungsgemäß schwächeren dritten Quartal schauen wir optimistischer auf das folgende vierte Quartal. Entscheidend ist nun, die Diversifikation in wachstumsstarke Branchen wie Aerospace und Defence, Energie, Elektroindustrie und Medizintechnik weiter voranzutreiben, die Effizienzmaßnahmen weiter konsequent umzusetzen und so die Voraussetzungen für eine Rückkehr zu nachhaltiger Profitabilität zu schaffen", sagt Markus Ruf, Mitglied des Vorstands Finanzen der Bertrandt AG.

    Pressekontakt:

    Bertrandt AG
    Birkensee 1
    71139 Ehningen

    Julia Schmid
    Corporate Communications
    Mobil: +49 (0)16098628706
    E-Mail: mailto:presse@bertrandt.com
    http://www.bertrandt.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/6325887 OTS: Bertrandt AG





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